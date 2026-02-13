 Aller au contenu
Humour
«Quand on pense romantisme, on pense à Lagacé le matin» -Étienne Marcoux

Lagacé le matin

le 13 février 2026 09:50

Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

En cette veille de la Saint-Valentin, Étienne Marcoux rend hommage à l'équipe de l'émission Lagacé le matin.

Écoutez le Bac à nouvelles d’Étienne Marcoux, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.

«Quand on pense romantisme, immédiatement, on pense, à l'équipe de Lagacé le matin. La buée dans les fenêtres, c'est pas juste parce que le building est mal isolé. Pas pour rien que les ministres appellent ça un «hot seat». La dernière fois que j'ai senti ça dans un studio de radio, c'était les vendredis soirs à CKOI et c'était animé par Tangerine Dream.»

Étienne Marcoux

