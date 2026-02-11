Suspect de la tuerie de masse de Tumbler Ridge

La personne suspectée d'avoir effectué la tuerie de masse mardi soir à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, Jesse Van Rotselaar, serait née homme et a commencé une transition il y a six ans.

Cette jeune personne, âgée de 18 ans, aurait également tué sa mère, son demi-frère, puis se serait rendue à son ancienne école, avant de s'enlever la vie.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des nouvelles informations sur cette tragédie alors que la GRC fait le point à ce sujet.