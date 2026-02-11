 Aller au contenu
Suspect de la tuerie de masse de Tumbler Ridge

«Sa mère a demandé des services d'aide plusieurs fois sans succès»

le 11 février 2026 14:58

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La personne suspectée d'avoir effectué la tuerie de masse mardi soir à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, Jesse Van Rotselaar, serait née homme et a commencé une transition il y a six ans. / Jesse Boily / La Presse canadienne

La personne suspectée d'avoir effectué la tuerie de masse mardi soir à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, Jesse Van Rotselaar, serait née homme et a commencé une transition il y a six ans. 

Cette jeune personne, âgée de 18 ans, aurait également tué sa mère, son demi-frère, puis se serait rendue à son ancienne école, avant de s'enlever la vie.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des nouvelles informations sur cette tragédie alors que la GRC fait le point à ce sujet.

«Une information importante, c'est que la mère a demandé à avoir des services d'aide psychologique pour lui à de multiples reprises, et qu'elle ne les a pas eus.»

Luc Ferrandez

