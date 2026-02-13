Les récentes statistiques du Journal de Montréal révèlent une baisse marquée du taux de réussite à l’épreuve de français au collégial, passant de 88% en 2019 à 83% l’an dernier.

Si cette chute de cinq points en cinq ans soulève des inquiétudes, Line Laplante, professeure à l'UQAM, apporte une nuance importante: malgré cette baisse récente, le taux de réussite oscille entre 82 % et 84 % depuis 25 ans.

Le défi actuel résiderait moins dans la grammaire pure que dans la capacité des étudiants à s'investir dans des tâches de lecture et d'analyse de longue haleine.

