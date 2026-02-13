Possibilités de médailles

Le Canada pourrait ajouter des médailles à son palmarès alors que les athlètes Ellie Clarke et Stephen Korolev seront en action en skeleton et en patinage artistique respectivement.

L'équipe canadienne de hockey affrontera pour sa part la Suisse dès 15h. Le Canada tentera de remporter un deuxième match après avoir défait la République tchèque par la marque de 5 à 0, jeudi.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, présenter les compétitions à suivre au Jeux de Milan, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.