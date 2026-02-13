Possibilités de médailles

 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan: le Canada en action en skeleton, patinage artistique et hockey

par 98.5

0:00
3:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 09:13

Avec

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jeux de Milan: le Canada en action en skeleton, patinage artistique et hockey
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le Canada pourrait ajouter des médailles à son palmarès alors que les athlètes Ellie Clarke et Stephen Korolev seront en action en skeleton et en patinage artistique respectivement.

L'équipe canadienne de hockey affrontera pour sa part la Suisse dès 15h. Le Canada tentera de remporter un deuxième match après avoir défait la République tchèque par la marque de 5 à 0, jeudi. 

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, présenter les compétitions à suivre au Jeux de Milan, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  •  L'Ukrainien Vladislav Raskin est disqualifié pour son casque;
  •  Une équipe de hockey junior s’excuse après un mémo sur l’hygiène envoyé à leurs abonnés.

