Chronique politique

Malgré les engagements pris, le Canada s'éloigne de ses objectifs environnementaux et l'administration Carney ne semble pas être motivée à renverser cette tendance.
Selon les sondages les plus récents, l'enjeu de l'environnement et des changements climatiques serait la priorité de seulement 11% des Canadiens comparé au coût de la vie qui se chiffre à 60%.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Atteindre ces cibles, ça impliques des décisions coûteuses. comme l'augmentation du prix sur l'émission de carbone, imposition de plafonds stricts au pétrole et au gaz et des transformations industrielles. Le gouvernement Carney a pris des décisions pour faire exactement le contraire. Tout ça, c'est pas des ajustements techniques. Ce sont des décisions politiques délibérées.»