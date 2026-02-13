Chronique politique

Malgré les engagements pris, le Canada s'éloigne de ses objectifs environnementaux et l'administration Carney ne semble pas être motivée à renverser cette tendance.

Selon les sondages les plus récents, l'enjeu de l'environnement et des changements climatiques serait la priorité de seulement 11% des Canadiens comparé au coût de la vie qui se chiffre à 60%.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.