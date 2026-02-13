 Aller au contenu
nomination de Lee Zeldin à la tête de l'EPA

L'ère Trump et l'environnement: des conséquences économiques majeures

Lagacé le matin

le 13 février 2026 09:24

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
L'ère Trump et l'environnement: des conséquences économiques majeures
La nomination de Lee Zeldin à la tête de l'EPA (Environmental Protection Agency) par Donald Trump marque un tournant radical pour les politiques climatiques américaines.

Zeldin prévoit de mettre fin au «constat de mise en danger», une loi fondamentale de 2009 identifiant neuf gaz à effet de serre comme nocifs.

Pour Luc Ferrandez, cette décision, bien au-delà de l'enjeu écologique, représente un risque économique colossal de marginalisation pour les États-Unis sur la scène mondiale.

Écoutez le chroniqueur analyser les impacts de ces décisions sur l'industrie automobile et énergétique, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

