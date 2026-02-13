La nomination de Lee Zeldin à la tête de l'EPA (Environmental Protection Agency) par Donald Trump marque un tournant radical pour les politiques climatiques américaines.

Zeldin prévoit de mettre fin au «constat de mise en danger», une loi fondamentale de 2009 identifiant neuf gaz à effet de serre comme nocifs.

Pour Luc Ferrandez, cette décision, bien au-delà de l'enjeu écologique, représente un risque économique colossal de marginalisation pour les États-Unis sur la scène mondiale.

