Justice et faits divers
Tribunal des droits de la personne

Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»

par 98.5

Lagacé le matin

le 13 février 2026 08:50

Patrick Lagacé
Frédéric Bérard
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le cas d'Antoine Absi, un homme arrêté en 2022 pour production de matériel pédopornographique et récemment dédommagé par le Tribunal des droits de la personne, suscite l'indignation.

Après s'être vu retirer une offre d'emploi dans un cabinet d'avocats en raison de ses antécédents, Absi a obtenu 5 000 $ en dommages, la juge estimant qu'il n'y avait pas de lien direct entre son délit et le poste d'agent de vente.

Pour l'avocat Frédéric Bérard, cette décision est une insulte au gros bon sens et ébranle la confiance du public envers le système de justice.

Écoutez celui qui est aussi chroniqueur à Signé Lévesque commenter ce dossier délicat, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

