Le cas d'Antoine Absi, un homme arrêté en 2022 pour production de matériel pédopornographique et récemment dédommagé par le Tribunal des droits de la personne, suscite l'indignation.

Après s'être vu retirer une offre d'emploi dans un cabinet d'avocats en raison de ses antécédents, Absi a obtenu 5 000 $ en dommages, la juge estimant qu'il n'y avait pas de lien direct entre son délit et le poste d'agent de vente.

Pour l'avocat Frédéric Bérard, cette décision est une insulte au gros bon sens et ébranle la confiance du public envers le système de justice.

