Politique provinciale
Projet pilote de Santé Québec

Chirurgies au privé: solution efficace ou écran de fumée?

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 09:31

Avec

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec a lancé un projet pilote permettant aux patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an d'être traités dans des cliniques privées, sans frais, grâce à leur carte soleil.

Si cette mesure vise à désengorger le système public, Luc Ferrandez s'interroge sur son efficacité réelle. Les tarifs offerts par l'État pour couvrir l'acte médical et l'amortissement des équipements spécialisés en orthopédie et plastique pourraient s'avérer insuffisants pour attirer les cliniques privées.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez analyser les enjeux de ce projet pilote, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

