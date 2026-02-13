Projet pilote de Santé Québec

Le gouvernement du Québec a lancé un projet pilote permettant aux patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an d'être traités dans des cliniques privées, sans frais, grâce à leur carte soleil.

Si cette mesure vise à désengorger le système public, Luc Ferrandez s'interroge sur son efficacité réelle. Les tarifs offerts par l'État pour couvrir l'acte médical et l'amortissement des équipements spécialisés en orthopédie et plastique pourraient s'avérer insuffisants pour attirer les cliniques privées.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez analyser les enjeux de ce projet pilote, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.