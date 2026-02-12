Miser sur le carburant, la nicotine et l'alcool

Après les échecs de ses tentatives d'acquisition majeures, comme Carrefour en France ou Seven & i Holdings au Japon, le géant québécois de l'alimentation Couche-Tard semble vouloir se recentrer sur ses forces actuelles: le carburant, la nicotine et l'alcool.

Toutefois, la chroniqueuse Marie-Eve Fournier soulève des doutes quant à la viabilité à long terme de cette stratégie, soulignant que ces trois secteurs sont en déclin structurel, que ce soit par l'électrification des transports ou les changements d'habitudes de consommation liés à la santé.

