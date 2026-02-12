 Aller au contenu
Économie
Miser sur le carburant, la nicotine et l'alcool

Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»

par 98.5

0:00
7:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 07:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Après les échecs de ses tentatives d'acquisition majeures, comme Carrefour en France ou Seven & i Holdings au Japon, le géant québécois de l'alimentation Couche-Tard semble vouloir se recentrer sur ses forces actuelles: le carburant, la nicotine et l'alcool.

Toutefois, la chroniqueuse Marie-Eve Fournier soulève des doutes quant à la viabilité à long terme de cette stratégie, soulignant que ces trois secteurs sont en déclin structurel, que ce soit par l'électrification des transports ou les changements d'habitudes de consommation liés à la santé.

Écoutez sa chronique économie, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«J'ai l'impression qu'on veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier. Et je ne suis pas sûre que c'est si réaliste. En tout cas, ça va être très difficile...»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés:

  • Geneviève Guilbault veut annuler la taxe de bienvenue imposée à ceux qui rachètent la moitié de leur maison après une séparation;
  • Aux États-Unis, Donald Trump a essuyé un revers sur la question des tarifs qu’il a imposés au Canada, malgré l’accord de libre-échange. 

Vous aimerez aussi

Cuba: «On se dirige vers une crise humanitaire, ça me déchire le cœur» -Marie-Eve Fournier
Lagacé le matin
Cuba: «On se dirige vers une crise humanitaire, ça me déchire le cœur» -Marie-Eve Fournier
0:00
7:30
L'abolition du prix plancher de la CAQ «n'a pas eu d'impact sur le prix à la pompe»
La commission
L'abolition du prix plancher de la CAQ «n'a pas eu d'impact sur le prix à la pompe»
0:00
10:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Rattrapage
Édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Rattrapage
Éducation
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Rattrapage
Tuerie de masse
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Jeux de Milan
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente
Rattrapage
Une communauté sous le choc
Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»
Rattrapage
Manque de pouvoirs de contrainte
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»
Un vin français nommé «For Sure» fait un tabac grâce à Emmanuel Macron
Rattrapage
Phrase virale
Un vin français nommé «For Sure» fait un tabac grâce à Emmanuel Macron
Spécial «Mots doux» | L'énigme du jeudi 12 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du jeudi 12 février
James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence
Rattrapage
Victime d'un cancer colorectal
James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence
Tumbler Ridge: une tragédie qui secoue la Colombie-Britannique
Rattrapage
Neuf morts dans la petite communauté
Tumbler Ridge: une tragédie qui secoue la Colombie-Britannique
Drame à Kitigan Zibi: le père avait une interdiction de possession d'arme
Rattrapage
Une longue feuille de route judiciaire
Drame à Kitigan Zibi: le père avait une interdiction de possession d'arme
Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
Rattrapage
Jeux de Milan
Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
Rattrapage
Forces G et réflexe vagal
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
«Fady Dagher, il faut lui donner une mission plus grande»
Rattrapage
L’efficacité policière à Montréal
«Fady Dagher, il faut lui donner une mission plus grande»