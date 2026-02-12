Une fierté malgré la déception

À l'issue d'une finale enlevante aux Jeux de Milan, le skieur québécois Mikaël Kingsbury a remporté la médaille d'argent à l'épreuve des bosses.
Kingsbury et l'Australien Cooper Woods ont obtenu une note identique de 83,71, mais ce sont grâce à ses virages que Woods a obtenu l'or.
Kingsbury ajoute tout de même une quatrième médaille olympique à son palmarès impressionnant.
Écoutez sa mère, Julie Thibodeau, souligner la résilience de son fils, jeudi, à Lagacé le matin.
«C'est bizarre comment ça s'est déroulé, décidé, mais ça fait partie du monde du sport et c'est un sport jugé. Il faut vivre avec, il faut être content se lever et célébrer. Il est incroyable. Il revient d'une blessure. C'est juste incroyable. Je suis sa mère, mais je peux vous dire que je suis fière de lui. Fière de l'athlète qu'il est vraiment. Il nous a épatés encore aujourd'hui.»
Le Canada amorce son parcours en hockey masculin
En deuxième partie d'entrevue, l'analyste hockey Dany Dubé brosse le portrait de l'équipe canadienne de hockey.
Il voit grand pour Macklin Celebrini qu'il qualifie de «jeune version de Sidney Crosby»...