Une fierté malgré la déception

À l'issue d'une finale enlevante aux Jeux de Milan, le skieur québécois Mikaël Kingsbury a remporté la médaille d'argent à l'épreuve des bosses.

Kingsbury et l'Australien Cooper Woods ont obtenu une note identique de 83,71, mais ce sont grâce à ses virages que Woods a obtenu l'or.

Kingsbury ajoute tout de même une quatrième médaille olympique à son palmarès impressionnant.

Écoutez sa mère, Julie Thibodeau, souligner la résilience de son fils, jeudi, à Lagacé le matin.