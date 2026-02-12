 Aller au contenu
Jeux de Milan
Une fierté malgré la déception

Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère

par 98.5

0:00
9:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 09:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
À l'issue d'une finale enlevante aux Jeux de Milan, le skieur québécois Mikaël Kingsbury a remporté la médaille d'argent à l'épreuve des bosses. / La Presse Canadienne

À l'issue d'une finale enlevante aux Jeux de Milan, le skieur québécois Mikaël Kingsbury a remporté la médaille d'argent à l'épreuve des bosses.

Kingsbury et l'Australien Cooper Woods ont obtenu une note identique de 83,71, mais ce sont grâce à ses virages que Woods a obtenu l'or.

Kingsbury ajoute tout de même une quatrième médaille olympique à son palmarès impressionnant.

Écoutez sa mère, Julie Thibodeau, souligner la résilience de son fils, jeudi, à Lagacé le matin.

«C'est bizarre comment ça s'est déroulé, décidé, mais ça fait partie du monde du sport et c'est un sport jugé. Il faut vivre avec, il faut être content se lever et célébrer. Il est incroyable. Il revient d'une blessure. C'est juste incroyable. Je suis sa mère, mais je peux vous dire que je suis fière de lui. Fière de l'athlète qu'il est vraiment. Il nous a épatés encore aujourd'hui.»

Julie Thibodeau

Le Canada amorce son parcours en hockey masculin

En deuxième partie d'entrevue, l'analyste hockey Dany Dubé brosse le portrait de l'équipe canadienne de hockey.

Il voit grand pour Macklin Celebrini qu'il qualifie de «jeune version de Sidney Crosby»...

Vous aimerez aussi

Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
Lagacé le matin
Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
0:00
5:33
Quatre des six médailles canadiennes ont été gagnées par des athlètes québécois
La commission
Quatre des six médailles canadiennes ont été gagnées par des athlètes québécois
0:00
7:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
Rattrapage
Saint-Valentin
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Rattrapage
Réseau de la santé
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Rattrapage
Rapport sur le projet SAAQclic
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Rattrapage
À vos risques et périls
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
Rattrapage
«J’achète un billet»
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Rattrapage
Épidémie de solitude
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Rattrapage
Édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Rattrapage
Éducation
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Enquête au PLQ: les textos sur les «brownies» étaient un montage
Rattrapage
Allégations de votes achetés
Enquête au PLQ: les textos sur les «brownies» étaient un montage
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Rattrapage
Tuerie de masse
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Jeux de Milan
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente
Rattrapage
Une communauté sous le choc
Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente
Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»
Rattrapage
Miser sur le carburant, la nicotine et l'alcool
Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»
Rattrapage
Manque de pouvoirs de contrainte
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»