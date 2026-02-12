 Aller au contenu
Politique fédérale
Tuerie de masse

Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 08:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

La classe politique canadienne demeure profondément secouée par la tragédie de Tumbler Ridge.

Pour Dimitri Soudas, ce drame lui rappelle personnellement la tuerie du Collège Dawson, alors qu'il oeuvrait pour le premier ministre Stephen Harper. Il parle d'un moment où le temps s'arrête dans les officines du pouvoir pour laisser place à une coordination d'urgence entre les différents paliers de gouvernement.

Écoutez Dimitri Soudas, analyste politique, faire le point sur les réactions et répercussions de la tragédie à Ottawa, jeudi, à Lagacé le matin.

En coulisses, l'agenda du premier ministre a été complètement bouleversé, forçant l'annulation de ses voyages à Halifax et en Europe. Au-delà de l'organisation logistique, Soudas a tenu à souligner un moment d'unité partisane rare à la Chambre des communes.

«C'est un des rares moments, un des très rares moments [...] où toutes les luttes partisanes, ces rivalités internes, les jeux tactiques sur qui va faire mieux aujourd'hui, tout ça devient secondaire.»

Dimitri Soudas

Autres sujets abordés

  • Le chef conservateur Pierre Poilievre est-il en train de perdre le contrôle de son caucus?
  • Une délégation massive de 300 participants se rend au Mexique pour renforcer les liens économiques et diversifier les alliances en prévision de la révision de l'ACEUM.

Parce que vous voulez tout savoir!

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

