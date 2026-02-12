Tuerie de masse

La classe politique canadienne demeure profondément secouée par la tragédie de Tumbler Ridge.

Pour Dimitri Soudas, ce drame lui rappelle personnellement la tuerie du Collège Dawson, alors qu'il oeuvrait pour le premier ministre Stephen Harper. Il parle d'un moment où le temps s'arrête dans les officines du pouvoir pour laisser place à une coordination d'urgence entre les différents paliers de gouvernement.

Écoutez Dimitri Soudas, analyste politique, faire le point sur les réactions et répercussions de la tragédie à Ottawa, jeudi, à Lagacé le matin.

En coulisses, l'agenda du premier ministre a été complètement bouleversé, forçant l'annulation de ses voyages à Halifax et en Europe. Au-delà de l'organisation logistique, Soudas a tenu à souligner un moment d'unité partisane rare à la Chambre des communes.