 Aller au contenu
Arts et spectacles
«J’achète un billet»

Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre

par 98.5

0:00
5:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 08:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Sortie culturelle québécoise: «L'art de prendre soin de soi» -Ingrid St-Pierre
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La chanteuse Ingrid St-Pierre est l'ambassadrice de la journée «J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise».

Écoutez-la aborder le tout avec la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne l'importance vitale de s'évader du quotidien à travers les arts. Pour elle, s'attabler dans une salle de spectacle permet de vivre un moment de connexion humaine et d'émerveillement qui agit comme une véritable thérapie pour l'âme.

«Faire une sortie culturelle pour moi, c'est comme prendre soin de soi. Il y a quelque chose de thérapeutique [...] de faire abstraction du réel. En plus, c'est prendre une pause du réel, puis se laisser émouvoir pendant une heure, une heure et demie, déposer son téléphone puis juste être émerveillé.»

Ingrid St-Pierre

Autres sujets traités :

  • Il existe une vaste offre culturelle gratuite ou abordable partout au Québec pour ceux qui hésitent pour des raisons budgétaires;
  • Le Cirque du Soleil prolonge son entente avec l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour les 10 prochaines années, avec un hommage à Jean Leloup prévu cet été.

Vous aimerez aussi

J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise: «Venez nous voir!»
Radio textos
J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise: «Venez nous voir!»
0:00
19:14
Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions
Lagacé le matin
Droits musicaux: des super-vedettes cèdent leurs œuvres pour des centaines de millions
0:00
7:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
Rattrapage
Saint-Valentin
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Rattrapage
Réseau de la santé
GAP et médecins: une solution deux fois plus coûteuse pour le réseau public
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Rattrapage
Rapport sur le projet SAAQclic
Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
Rattrapage
Une fierté malgré la déception
Médaille d'argent pour Kingsbury: «Il faut se lever et célébrer» -Sa mère
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
Rattrapage
À vos risques et périls
L'IA pour vos vœux de la Saint-Valentin: une fausse bonne idée?
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Rattrapage
Épidémie de solitude
L'amour au temps de l'intelligence artificielle: un remède à la solitude?
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Rattrapage
Édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Rattrapage
Éducation
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Enquête au PLQ: les textos sur les «brownies» étaient un montage
Rattrapage
Allégations de votes achetés
Enquête au PLQ: les textos sur les «brownies» étaient un montage
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Rattrapage
Tuerie de masse
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Jeux de Milan
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente
Rattrapage
Une communauté sous le choc
Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente
Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»
Rattrapage
Miser sur le carburant, la nicotine et l'alcool
Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»
Rattrapage
Manque de pouvoirs de contrainte
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»