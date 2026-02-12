La chanteuse Ingrid St-Pierre est l'ambassadrice de la journée «J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise».
Écoutez-la aborder le tout avec la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.
Elle souligne l'importance vitale de s'évader du quotidien à travers les arts. Pour elle, s'attabler dans une salle de spectacle permet de vivre un moment de connexion humaine et d'émerveillement qui agit comme une véritable thérapie pour l'âme.
«Faire une sortie culturelle pour moi, c'est comme prendre soin de soi. Il y a quelque chose de thérapeutique [...] de faire abstraction du réel. En plus, c'est prendre une pause du réel, puis se laisser émouvoir pendant une heure, une heure et demie, déposer son téléphone puis juste être émerveillé.»
Autres sujets traités :
- Il existe une vaste offre culturelle gratuite ou abordable partout au Québec pour ceux qui hésitent pour des raisons budgétaires;
- Le Cirque du Soleil prolonge son entente avec l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour les 10 prochaines années, avec un hommage à Jean Leloup prévu cet été.