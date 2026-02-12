La chanteuse Ingrid St-Pierre est l'ambassadrice de la journée «J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise».

Écoutez-la aborder le tout avec la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne l'importance vitale de s'évader du quotidien à travers les arts. Pour elle, s'attabler dans une salle de spectacle permet de vivre un moment de connexion humaine et d'émerveillement qui agit comme une véritable thérapie pour l'âme.