À vos risques et périls

À l'approche du 14 février, la tentation est grande d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger des messages enflammés à l'être cher.

Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle explore les impacts psychologiques de cette pratique, s'appuyant sur une étude universitaire.

Bien que l'IA puisse aider à corriger des fautes ou à trouver des idées de cadeaux originales, déléguer l'écriture de ses sentiments à un robot comme ChatGPT provoquerait un sentiment de culpabilité chez l'expéditeur et briserait un lien d'honnêteté essentiel au couple.

Écoutez Frédéric Labelle en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé jeudi matin.