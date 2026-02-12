 Aller au contenu
Politique provinciale
Rapport sur le projet SAAQclic

Projets informatiques: Québec s’en sort-il mieux qu'Ottawa?

par 98.5

0:00
6:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 09:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Projets informatiques: Québec s'en sort-il mieux qu'Ottawa?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez et Patrick Lagacé comparent la gestion des projets informatiques entre les deux paliers de gouvernement, soulignant que si le Québec connaît des ratés coûteux, la situation à Ottawa atteint des proportions astronomiques.

Alors que le rapport sur le projet SAAQcliq est attendu, Luc Ferrandez rappelle que des dossiers comme SAGIR ou le Dossier santé numérique ont vu leurs coûts exploser, doublant souvent la facture initiale.

Il note toutefois une différence majeure dans la reddition de comptes: au Québec, la pression populaire et médiatique force souvent des têtes à tomber, contrairement à Ottawa où des échecs comme Phénix ou ArriveCAN semblent n'avoir que peu de conséquences politiques malgré des dépassements de coûts se comptant en milliards.

Écoutez l'analyse du chroniqueur Luc Ferrandez, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«À Ottawa, j'ai envie de te dire: "business as usual" [...] Ce genre de scandale, on l'a vu au Québec, il y a des têtes qui tombent, il y a des ministres qui perdent leur poste.»

Luc Ferrandez

