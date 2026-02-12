Rapport sur le projet SAAQclic

Luc Ferrandez et Patrick Lagacé comparent la gestion des projets informatiques entre les deux paliers de gouvernement, soulignant que si le Québec connaît des ratés coûteux, la situation à Ottawa atteint des proportions astronomiques.

Alors que le rapport sur le projet SAAQcliq est attendu, Luc Ferrandez rappelle que des dossiers comme SAGIR ou le Dossier santé numérique ont vu leurs coûts exploser, doublant souvent la facture initiale.

Il note toutefois une différence majeure dans la reddition de comptes: au Québec, la pression populaire et médiatique force souvent des têtes à tomber, contrairement à Ottawa où des échecs comme Phénix ou ArriveCAN semblent n'avoir que peu de conséquences politiques malgré des dépassements de coûts se comptant en milliards.

Écoutez l'analyse du chroniqueur Luc Ferrandez, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.