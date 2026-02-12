Une communauté sous le choc

La communauté de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, est toujours sous le choc après la tuerie de masse survenue à l'école secondaire de la ville.

La tireuse présumée, Jessie Van Rotzeler, âgée de 18 ans, a tué six personnes à l'intérieur de l'établissement, en plus de sa mère et de son demi-frère. Née garçon, elle s'identifiait comme femme depuis les six dernières années.

Écoutez Judy Proulx, ancienne secrétaire de l'école primaire de l'endroit, et résidente de Tumbler Ridge, témoigner de l'ambiance qui règne sur place, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Mme Proulx a notamment partagé ses souvenirs de la tireuse lorsqu'elle était enfant, ainsi que des détails troublants sur le passé familial. Elle a notamment mentionné que des armes à feu avaient déjà été saisies par la GRC au domicile familial il y a quelques années après une tentative d'incendie, avant d'être restituées à la demande de la mère.