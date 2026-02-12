 Aller au contenu
Société
Une communauté sous le choc

Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente

par 98.5

0:00
15:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Fusillade à Tumbler Ridge: les troublantes révélations d'une ancienne résidente
Un rassemblement s'est déroulé mercredi à Tumbler Ridge / La Presse Canadienne

La communauté de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, est toujours sous le choc après la tuerie de masse survenue à l'école secondaire de la ville.

La tireuse présumée, Jessie Van Rotzeler, âgée de 18 ans, a tué six personnes à l'intérieur de l'établissement, en plus de sa mère et de son demi-frère. Née garçon, elle s'identifiait comme femme depuis les six dernières années.

Écoutez Judy Proulx, ancienne secrétaire de l'école primaire de l'endroit, et résidente de Tumbler Ridge, témoigner de l'ambiance qui règne sur place, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Mme Proulx a notamment partagé ses souvenirs de la tireuse lorsqu'elle était enfant, ainsi que des détails troublants sur le passé familial. Elle a notamment mentionné que des armes à feu avaient déjà été saisies par la GRC au domicile familial il y a quelques années après une tentative d'incendie, avant d'être restituées à la demande de la mère.

«Il était tranquille, pas mal... il n'était pas joyeux. Ce n'était pas un enfant qui était joyeux. Il n'avait pas d'émotion. [...] Il était tout seul, il ne jouait pas avec les autres.» 

Judy Proulx

L'ex-secrétaire a également relaté une histoire déchirante entendue lors de la veille aux chandelles : un enseignant a dû barricader la porte de sa classe pour protéger ses 16 élèves, laissant son propre fils, qui était aux toilettes à ce moment-là, à l'extérieur dans le corridor alors que la tireuse rôdait. Heureusement, l'enfant a survécu en se cachant.

En deuxième portion d'entrevue, Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, souligne l’enquête sur la restitution des armes par la GRC et l’importance d’examiner les liens familiaux et communautaires.

Vous aimerez aussi

Comment Lara a survécu à un AVC à l'âge de 9 mois
Le Québec maintenant
Comment Lara a survécu à un AVC à l'âge de 9 mois
0:00
8:54
Un vin français nommé «For Sure» fait un tabac grâce à Emmanuel Macron
Lagacé le matin
Un vin français nommé «For Sure» fait un tabac grâce à Emmanuel Macron
0:00
4:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Rattrapage
Édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec
Transition énergétique au Québec: un «paradoxe pétrolier» qui persiste
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Rattrapage
Éducation
Protecteur de l'élève: les violences sexuelles, le principal motif de plainte
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Rattrapage
Tuerie de masse
Tumbler Ridge: dans les coulisses de la gestion de crise à Ottawa
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Jeux de Milan
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury
Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»
Rattrapage
Miser sur le carburant, la nicotine et l'alcool
Couche-Tard: «On veut bâtir la croissance de demain sur des habitudes d'hier»
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»
Rattrapage
Manque de pouvoirs de contrainte
Affaire des «brownies»: le juge se décrit comme un «chien de chasse édenté»
Un vin français nommé «For Sure» fait un tabac grâce à Emmanuel Macron
Rattrapage
Phrase virale
Un vin français nommé «For Sure» fait un tabac grâce à Emmanuel Macron
Spécial «Mots doux» | L'énigme du jeudi 12 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Mots doux» | L'énigme du jeudi 12 février
James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence
Rattrapage
Victime d'un cancer colorectal
James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence
Tumbler Ridge: une tragédie qui secoue la Colombie-Britannique
Rattrapage
Neuf morts dans la petite communauté
Tumbler Ridge: une tragédie qui secoue la Colombie-Britannique
Drame à Kitigan Zibi: le père avait une interdiction de possession d'arme
Rattrapage
Une longue feuille de route judiciaire
Drame à Kitigan Zibi: le père avait une interdiction de possession d'arme
Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
Rattrapage
Jeux de Milan
Hockey masculin: le Canada entre en action dès 10h40 contre la Tchéquie
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
Rattrapage
Forces G et réflexe vagal
La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
«Fady Dagher, il faut lui donner une mission plus grande»
Rattrapage
L’efficacité policière à Montréal
«Fady Dagher, il faut lui donner une mission plus grande»