Le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury a dû se contenter de la médaille d’argent lors de l’épreuve des bosses aux Jeux de Milan.
Malgré une performance exceptionnelle qui lui a valu exactement le même pointage que le champion australien au centième près, Kingsbury termine deuxième en raison d’un temps de descente légèrement plus lent de deux dixièmes de seconde.
Visiblement déçu, le «roi des bosses» a été vu lançant ses skis au sol après l'affichage des résultats, lui qui espérait clore sa carrière olympique sur la plus haute marche du podium.
Écoutez l'envoyé spécial de Cogeco Média à Milan, Philippe Bonneville aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.
«Il était extrêmement déçu [...] On l'a vu lancer ses deux skis au sol après que son nom soit apparu au tableau d'affichage ici du côté de l'Italie. [...] Il sait lui, dans sa tête, qu'il est passé tellement près de réaliser ce rêve-là de terminer sa carrière olympique avec une médaille d'or.»
Malgré cette déception, Kingsbury aura une chance de se reprendre dès la fin de semaine lors de l'épreuve en parallèle.
Philippe Bonneville rappelle d'ailleurs qu'il demeure le plus grand bosseur de l'histoire avec 100 victoires en Coupe du monde.
