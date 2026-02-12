 Aller au contenu
Une médaille d’argent au goût amer pour Mikaël Kingsbury

par 98.5

Lagacé le matin

Lagacé le matin

le 12 février 2026 08:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Mikaël Kingsbury savoure sa médaille d'argent... malgré la déception. / (AP Photo/Gregory Bull)

Le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury a dû se contenter de la médaille d’argent lors de l’épreuve des bosses aux Jeux de Milan.

Malgré une performance exceptionnelle qui lui a valu exactement le même pointage que le champion australien au centième près, Kingsbury termine deuxième en raison d’un temps de descente légèrement plus lent de deux dixièmes de seconde.

Visiblement déçu, le «roi des bosses» a été vu lançant ses skis au sol après l'affichage des résultats, lui qui espérait clore sa carrière olympique sur la plus haute marche du podium.

Écoutez l'envoyé spécial de Cogeco Média à Milan, Philippe Bonneville aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

«Il était extrêmement déçu [...] On l'a vu lancer ses deux skis au sol après que son nom soit apparu au tableau d'affichage ici du côté de l'Italie. [...] Il sait lui, dans sa tête, qu'il est passé tellement près de réaliser ce rêve-là de terminer sa carrière olympique avec une médaille d'or.»

Philippe Bonneville

Malgré cette déception, Kingsbury aura une chance de se reprendre dès la fin de semaine lors de l'épreuve en parallèle.

Philippe Bonneville rappelle d'ailleurs qu'il demeure le plus grand bosseur de l'histoire avec 100 victoires en Coupe du monde.

Autres sujets traités :

  • Le Québécois Sébastien Goulet agit comme annonceur maison en anglais pour les matchs de hockey à Milan;
  • Transports collectifs à Milan: le métro de Milan impressionne par sa propreté, sa fréquence et sa fiabilité pendant les Jeux;
  • Patinage de vitesse courte piste: de grandes chances de médailles;
  • Hockey masculin: entrée en scène attendue de Sidney Crosby et de Nick Suzuki.

