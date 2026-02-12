Le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury a dû se contenter de la médaille d’argent lors de l’épreuve des bosses aux Jeux de Milan.

Malgré une performance exceptionnelle qui lui a valu exactement le même pointage que le champion australien au centième près, Kingsbury termine deuxième en raison d’un temps de descente légèrement plus lent de deux dixièmes de seconde.

Visiblement déçu, le «roi des bosses» a été vu lançant ses skis au sol après l'affichage des résultats, lui qui espérait clore sa carrière olympique sur la plus haute marche du podium.

