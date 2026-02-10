Immobilier

Longtemps considéré comme le rêve accessible des citadins, le condo subit aujourd'hui une baisse de valeur marquée dans les grandes métropoles canadiennes, notamment à Toronto et Vancouver.

Dans le cadre de son coup de gueule, mardi, le chroniqueur Luc Ferrandez s'interroge: est-ce la fin de ce modèle d'habitation?

Entre l'explosion des coûts de construction et les nouvelles exigences législatives sur les fonds de prévoyance, l'accès à la propriété devient un véritable casse-tête.

Écoutez Luc Ferrandez faire le point sur la situation immobilière, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.