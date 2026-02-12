Les allégations de votes achetés à l'aide de «brownies» — des billets de 100 $ dans le jargon — lors de la campagne au leadership de Pablo Rodriguez au Parti libéral du Québec (PLQ) prennent une nouvelle tournure.

Le rapport de l’enquêteur indépendant conclut que les échanges de textos compromettants publiés dans les médias étaient en réalité un montage utilisant des messages authentiques détournés de leur contexte original.

Écoutez le juge à la retraite Jacques R. Fournier aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon le juge Fournier, les premiers messages concernaient initialement des formulaires d'adhésion et des paiements par carte de membre, et non des transactions illégales.

Bien qu'il n'ait pas pu authentifier l'ensemble des documents, son analyse démontre une manipulation flagrante des conversations. Il souligne toutefois une certaine frustration de ne pas avoir eu de pouvoirs de contrainte pour forcer des témoignages ou perquisitionner des documents sources afin d'aller au fond des choses.