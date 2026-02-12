 Aller au contenu
Société
Saint-Valentin

Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés

par 98.5

0:00
11:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Maude Goyer
Maude Goyer
Le nouveau visage du romantisme: entre gestes quotidiens et rejet des clichés
Maude Goyer / Cogeco Média

Selon une étude menée par Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l’UQAM, le modèle classique du romantisme impliquant les fleurs, les chocolats et les bijoux est en net recul chez les Québécois.

L'étude, qui a été faite auprès de 4000 personnes, révèle que 84% des répondants se considèrent toujours comme romantiques, mais qu'ils privilégient désormais les «petites attentions» de tous les jours.

Écoutez la chroniqueuse Maude Goyer aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Sortir les poubelles, apporter un café au lit ou simplement éteindre les écrans pour passer du temps de qualité, sont désormais perçus comme des gestes bien plus significatifs que les cadeaux traditionnels de la Saint-Valentin, selon les dires de la chroniqueuse.

Elle explique que la tendance actuelle montre une volonté d'injecter de «l'extraordinaire dans l'ordinaire» en rejetant les scénarios hollywoodiens trop rigides.

