À l'occasion de sa chronique politique, jeudi matin, Jonathan Trudeau revient sur le rapport du juge à la retraite Jacques R. Fournier concernant l'affaire des textos «brownies» au Parti libéral du Québec.
Bien que le juge conclue à un montage, il admet ne pas pouvoir le prouver formellement, se décrivant lui-même comme un «chien de chasse édenté» en raison de son manque de pouvoirs de contrainte.
Cette sortie médiatique, jugée peu convaincante, laisse un goût amer malgré le blanchiment relatif de Pablo Rodriguez.
Écoutez la chronique de Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Tensions internes à la CAQ, où le gouvernement semble paralysé par la course à la succession de François Legault;
- Ingérence et citoyenneté: Bernard Drainville souhaite modifier les règles de la CAQ pour que seuls les citoyens canadiens puissent voter;
- Performance de Karl Malenfant: Trudeau qualifie de «surréaliste» la conférence de presse de l'ex-dirigeant de la SAAQ, qui se présente en victime;
- Rassemblement libéral: les militants convergeront vers Trois-Rivières ce dimanche, et non samedi.