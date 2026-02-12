À l'occasion de sa chronique politique, jeudi matin, Jonathan Trudeau revient sur le rapport du juge à la retraite Jacques R. Fournier concernant l'affaire des textos «brownies» au Parti libéral du Québec.

Bien que le juge conclue à un montage, il admet ne pas pouvoir le prouver formellement, se décrivant lui-même comme un «chien de chasse édenté» en raison de son manque de pouvoirs de contrainte.

Cette sortie médiatique, jugée peu convaincante, laisse un goût amer malgré le blanchiment relatif de Pablo Rodriguez.

Écoutez la chronique de Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

