108 000 suppressions d'emplois en janvier

La Réserve fédérale américaine (FED) pourrait-elle baisser les taux en mars? Selon une analyse des économistes de la Banque Nationale, oui.

La raison principale étant la faiblesse du marché du travail. Dans sa chronique économique, Michèle Boisvert indique que le mois de janvier 2026 a enregistré plus de 108 000 suppressions d'emplois annoncés. C'est le plus haut niveau depuis 2009.

D'ailleurs, un nouveau phénomène voit le jour pour les cols blancs qui se cherchent désespérément un emploi. Ceux-ci se tournent vers des chasseurs de tête, soit l'inverse de ce qui existait avant alors que c'était plutôt les entreprises qui utilisaient cette technique.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin, mardi.

Autre sujet abordé