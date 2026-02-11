L'affaire Epstein a des répercussions au Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec a suspendu ses investissements dans DP World, une société d'État basée à Dubaï, en raison des liens entre le sultan Ahmed bin Suleiman et Jeffrey Epstein, révélés par le Financial Times et Le Journal de Montréal.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet en compagnie de l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les répercussions de l'affaire Epstein au Québec
- Qui est DP World?
- Est-ce que les investissements dans les ports du Canada sont en danger à la suite de cette histoire?
- Aux États-Unis, 353 000 emplois ont été créés en janvier, impactant les prévisions de la Fed, tandis que Bombardier annonce de bons résultats.