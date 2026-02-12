L'édition 2026 de l'État de l'énergie au Québec, publiée par HEC Montréal, révèle une tendance paradoxale: malgré l'augmentation des ventes de véhicules électriques, la consommation globale de produits pétroliers a progressé au Québec.

Cette hausse est principalement attribuable à une utilisation accrue de diesel dans le secteur du transport lourd et du kérosène dans l'aviation, alors que la consommation d'essence a connu une légère baisse.

Écoutez le professeur Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, analyser ces données, à l'émission de Patrick Lagacé.

M. Pineau remet en question la stratégie actuelle du gouvernement, affirmant qu'il est économiquement erroné de repousser les cibles de réduction de la consommation d'essence.

Il préconise un changement de paradigme axé sur la mobilité durable avant l'électrification.