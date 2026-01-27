En Une du magazine Clin d’œil

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, fait réagir depuis le dévoilement de la Une du magazine Clin d’œil, où elle pose enceinte dans une robe rouge transparente.

Pour l'élue, cette démarche visait avant tout à humaniser la fonction politique et à s'inscrire dans un message de transmission, en hommage aux générations de femmes précédentes qui n'avaient pas ces opportunités.

Écoutez la mairesse Catherine Fournier aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Malgré les critiques de certains, comme Stéphane Gendron, qui qualifie cette exposition de «pornographie» politique, la mairesse assume pleinement son choix.

Elle souligne que la réponse du public est majoritairement positive et qu'elle perçoit cette attention comme un levier pour passer des messages importants sur la place des femmes et la conciliation travail-famille.