La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux suite à la publication de la page couverture du magazine Clin d’œil.

On y voit la mairesse, actuellement enceinte, posant dans une tenue stylisée composée d'un maillot de corps et d'une robe transparente en soie. Si plusieurs saluent cette démonstration d'une femme de tête émancipée et assumée, d'autres jugent la séance photo trop sexy pour la fonction qu'elle occupe.

Écoutez le chroniqueur réseaux Frédéric Labelle et la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson discuter de cette couverture polarisante, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.