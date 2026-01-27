Le coût exorbitant de l'inaction politique

Les images choc de l'effondrement d'un plafond à l'Hôpital Douglas, causé par une infiltration d'eau massive, ont fait le tour du Web.

Pour l'ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ce triste spectacle n'est malheureusement pas une surprise, mais le symptôme d'un mal profond: une gestion des infrastructures dictée par la politique plutôt que par les besoins réels.

Entre le manque de planification à long terme et les coûts exorbitants des réparations d'urgence, le Dr Barrette dresse un bilan sans concession d'un système qui s'effrite, au péril de la sécurité du personnel et des patients.

Écoutez Dr Gaétan Barrette, ex-ministre de la santé, donner son avis à ce sujet, au micro de Marie-Eve Tremblay.