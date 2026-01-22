 Aller au contenu
Société
Défis et rôle des proches au quotidien

Assurer l'avenir de son enfant lourdement handicapé: le cri du cœur d'un père

par 98.5

0:00
12:05

Entendu dans

Radio textos

le 22 janvier 2026 11:10

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Assurer l'avenir de son enfant lourdement handicapé: le cri du cœur d'un père
Comment s'assurer de l'avenir d'un enfant lourdement handicapé, surtout en prévision du décès de ses parents? / Aonprom Photo/ Adobe Stock

Le passage à l'âge adulte pour un enfant vivant avec un handicap majeur représente un véritable saut dans le vide pour de nombreuses familles québécoises.

C'est le cas d'Éric-Gabriel Beauchamp, père d'un garçon de 11 ans atteint d'hémi-mégalencéphalie, qui a partagé son angoisse profonde quant à l'avenir de son fils lorsque lui et sa conjointe ne seront plus là pour l'épauler.

Entre la mise en place d'une fiducie, d'une tutelle et la planification financière, ce père de famille souligne l'urgence de préparer l'après, tout en déplorant le manque de ressources et de prises en charge systémiques pour ces jeunes une fois qu'ils atteignent 21 ans.

Écoutez le témoignage d'Éric-Gabriel Beauchamp, père d’un fils de 11 ans avec plusieurs handicaps, à l'émission Radio textos jeudi.

«Si je pouvais être éternel, ça serait réglé, mais ça, c'est pas possible. [...] C'est le sentiment d'impuissance qui est peut-être le plus frustrant en tant que parent...»

Éric-Gabriel Beauchamp

Autres sujets abordés

  • La réalité quotidienne: les défis liés à l'épilepsie réfractaire, à l'hémiparalysie et aux besoins constants de son fils pour toutes les sphères de sa vie;
  • Le cap des 21 ans: l'arrêt brutal des services scolaires et des subventions qui force les parents à devenir des planificateurs précoces;
  • Le rôle des proches: a difficulté psychologique de demander à la famille de prendre la relève pour ne pas «imposer» une responsabilité si lourde;
  • Conseil aux parents: l'importance cruciale de consulter un notaire spécialisé pour protéger juridiquement et financièrement l'enfant.

Vous aimerez aussi

L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire
Lagacé le matin
L'Alzheimer précoce à 56 ans: «Ça a été un énorme choc» -Nathalie Allaire
0:00
10:20
L'inflation alimentaire au Canada: un constat alarmant... et des solutions
Lagacé le matin
L'inflation alimentaire au Canada: un constat alarmant... et des solutions
0:00
7:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur
Rattrapage
De journaliste à humoriste
Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur
Les consommateurs vont-ils se ruer sur les véhicules électriques chinois?
Rattrapage
Entente Canada-Chine
Les consommateurs vont-ils se ruer sur les véhicules électriques chinois?
Le cri du cœur de Mira contre les faux chiens d'assistance
Rattrapage
Un phénomène en hausse
Le cri du cœur de Mira contre les faux chiens d'assistance
Doit-on les taxer davantage? «Des ultra-riches, il n’y en a pas tant que ça»
Rattrapage
367 ultrariches veulent payer plus d'impôts
Doit-on les taxer davantage? «Des ultra-riches, il n’y en a pas tant que ça»
Attention au sabotage: des écrous de roues dévissés dans des stationnements
Rattrapage
Sécurité routière
Attention au sabotage: des écrous de roues dévissés dans des stationnements
«C’est le même mode d'emploi, c’est la même machine de guerre qu'Hitler»
Rattrapage
Discours de Trump à Davos
«C’est le même mode d'emploi, c’est la même machine de guerre qu'Hitler»
Question à Steven Guilbeault: l'urgence climatique est-elle devenue secondaire?
Rattrapage
Environnement
Question à Steven Guilbeault: l'urgence climatique est-elle devenue secondaire?
Quel mot pour définir la première année du retour de Trump au pouvoir?
Rattrapage
En poste depuis le 20 janvier 2025
Quel mot pour définir la première année du retour de Trump au pouvoir?
Accepteriez-vous un service réduit en magasin pour payer moins cher ?
Rattrapage
Radio textos
Accepteriez-vous un service réduit en magasin pour payer moins cher ?
L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?
Rattrapage
Face aux menaces de Trump
L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?
L’extraterrestre de Montréal: l’histoire de la photo qui a dupé le monde
Rattrapage
La «mafia» de l’ufologie
L’extraterrestre de Montréal: l’histoire de la photo qui a dupé le monde
Les caisses libre-service vous enragent-elles?
Rattrapage
Problèmes techniques
Les caisses libre-service vous enragent-elles?
«En politique, tu fais le sacrifice de perdre des bouts avec tes enfants»
Rattrapage
Conciliation travail et famille
«En politique, tu fais le sacrifice de perdre des bouts avec tes enfants»
Heated Rivalry: «Je serais prêt à coucher avec tous ces gars-là!»
Rattrapage
Des hommes donnent leur avis sur la série
Heated Rivalry: «Je serais prêt à coucher avec tous ces gars-là!»