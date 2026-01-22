Défis et rôle des proches au quotidien

Le passage à l'âge adulte pour un enfant vivant avec un handicap majeur représente un véritable saut dans le vide pour de nombreuses familles québécoises.

C'est le cas d'Éric-Gabriel Beauchamp, père d'un garçon de 11 ans atteint d'hémi-mégalencéphalie, qui a partagé son angoisse profonde quant à l'avenir de son fils lorsque lui et sa conjointe ne seront plus là pour l'épauler.

Entre la mise en place d'une fiducie, d'une tutelle et la planification financière, ce père de famille souligne l'urgence de préparer l'après, tout en déplorant le manque de ressources et de prises en charge systémiques pour ces jeunes une fois qu'ils atteignent 21 ans.

Écoutez le témoignage d'Éric-Gabriel Beauchamp, père d’un fils de 11 ans avec plusieurs handicaps, à l'émission Radio textos jeudi.