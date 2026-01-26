Toujours plus de tarifs

Le président américain a continué de brandir la menace de nouveaux tarifs contre le Canada, en fin de semaine, en cas d'accord avec la Chine.
Doit-on le prendre au sérieux?
«Plus les menaces de Trump sont impulsives, moins ça devient sérieux, moins c'est perçu de façon sérieuse. On se souvient il y a quelques jours, c'était 200% sur les champagnes et les vins français, si Monsieur Macron ne joignait pas le fameux Conseil de la paix. On sait que ce qui est arrivé à Davos, le Conseil de la paix a été lancé, puis plus personne n'en parle, tellement ça avait l'air ridicule...»
Autres sujets abordés
- Le Canada ne se privera pas de faire affaire avec la Chine, au contraire;
- Les choses ne vont pas très bien pour Trump à l'intérieur de son pays: la crise au Minnesota, les milieux financiers qui le critiquent, les sondages en baisse, tout ça le place sur la défensive et la planète entière en est témoin.