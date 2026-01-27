Relations canado-américaines

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas fait une révélation surprenante concernant une récente interaction entre le premier ministre Mark Carney et Donald Trump.

Contrairement aux affirmations de certains membres de l'entourage du président américain, c'est Trump lui-même qui aurait initié un appel sur le téléphone personnel de Carney.

Soudas dément les rumeurs voulant que le premier ministre canadien soit revenu sur ses propos tenus à Davos, précisant que Carney a plutôt profité de l'occasion pour clarifier la stratégie de diversification des marchés du Canada.

Écoutez Dimitri Soudas analyser les coulisses de cet entretien, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.