Politique
Relations canado-américaines

Mark Carney et Donald Trump: un appel téléphonique qui fait jaser

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 janvier 2026 08:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Mark Carney et Donald Trump: un appel téléphonique qui fait jaser
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas fait une révélation surprenante concernant une récente interaction entre le premier ministre Mark Carney et Donald Trump.

Contrairement aux affirmations de certains membres de l'entourage du président américain, c'est Trump lui-même qui aurait initié un appel sur le téléphone personnel de Carney.

Soudas dément les rumeurs voulant que le premier ministre canadien soit revenu sur ses propos tenus à Davos, précisant que Carney a plutôt profité de l'occasion pour clarifier la stratégie de diversification des marchés du Canada.

Écoutez Dimitri Soudas analyser les coulisses de cet entretien, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'est Trump qui a appelé Carney hier (lundi). Ce n’est pas Carney qui a appelé Trump. Trump a appelé Carney sur son cellulaire en passant.»

Dimitri Soudas

Selon les sources de notre chroniqueur, la discussion a été longue et a porté sur des enjeux cruciaux tels que le commerce et la défense nationale.

Bien que la relation personnelle entre les deux leaders semble cordiale, le chroniqueur souligne le contraste frappant entre cette apparente proximité et l'absence de résultats concrets sur des dossiers épineux comme les tarifs sur le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium.

Autres sujets abordés:

  • Les déclarations controversées de Scott Bessent, secrétaire du Trésor de Trump, concernant les ententes commerciales entre le Canada et la Chine;
  • L'ingérence perçue de Scott Bessent dans les affaires internes canadiennes concernant l'Alberta.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

