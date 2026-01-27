Relations canado-américaines

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas fait une révélation surprenante concernant une récente interaction entre le premier ministre Mark Carney et Donald Trump.
Contrairement aux affirmations de certains membres de l'entourage du président américain, c'est Trump lui-même qui aurait initié un appel sur le téléphone personnel de Carney.
Soudas dément les rumeurs voulant que le premier ministre canadien soit revenu sur ses propos tenus à Davos, précisant que Carney a plutôt profité de l'occasion pour clarifier la stratégie de diversification des marchés du Canada.
Écoutez Dimitri Soudas analyser les coulisses de cet entretien, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«C'est Trump qui a appelé Carney hier (lundi). Ce n’est pas Carney qui a appelé Trump. Trump a appelé Carney sur son cellulaire en passant.»
Selon les sources de notre chroniqueur, la discussion a été longue et a porté sur des enjeux cruciaux tels que le commerce et la défense nationale.
Bien que la relation personnelle entre les deux leaders semble cordiale, le chroniqueur souligne le contraste frappant entre cette apparente proximité et l'absence de résultats concrets sur des dossiers épineux comme les tarifs sur le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium.
Autres sujets abordés:
- Les déclarations controversées de Scott Bessent, secrétaire du Trésor de Trump, concernant les ententes commerciales entre le Canada et la Chine;
- L'ingérence perçue de Scott Bessent dans les affaires internes canadiennes concernant l'Alberta.