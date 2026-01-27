Stratégie populiste ou forme de condescendance?

Le concept du «vrai monde», fréquemment utilisé par des politiciens comme Pierre Poilievre ou plus récemment par Bernard Drainville, refait surface à l'occasion de la course à la chefferie de la CAQ.

Alors que certains y voient une stratégie populiste pour séduire les classes moyennes et les travailleurs hors des élites urbaines, d'autres y perçoivent une forme de condescendance ou de mépris envers ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans cette définition.

Écoutez Jérôme Landry aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Pour Jérôme Landry, cette expression cherche souvent à rejoindre ceux qui n'ont pas de tribune officielle.