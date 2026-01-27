Adoptions forcées

Saviez-vous qu'entre les années 1950 et 1970 au Québec, près de 250 000 enfants ont été arrachés à leur mère pour être donnés en adoption?

Dans son nouveau livre bouleversant, Fille-mère, Ingrid Falaise lève le voile sur ce pan sombre et méconnu de notre histoire collective.

Inspirée par le secret longtemps enfoui de sa propre belle-mère, l'autrice nous transporte dans une époque pas si lointaine où la honte et l'église dictaient le destin de jeunes femmes vulnérables.

Un récit nécessaire pour panser les plaies, changer les mentalités et redonner une identité à celles que la société a tenté de faire taire.

