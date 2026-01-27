 Aller au contenu
Adoptions forcées

par 98.5

0:00
9:58

Entendu dans

Radio textos

le 27 janvier 2026 10:59

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
Ingrid Falaise / Cogeco Média

Saviez-vous qu'entre les années 1950 et 1970 au Québec, près de 250 000 enfants ont été arrachés à leur mère pour être donnés en adoption?

Dans son nouveau livre bouleversant, Fille-mère, Ingrid Falaise lève le voile sur ce pan sombre et méconnu de notre histoire collective.

Inspirée par le secret longtemps enfoui de sa propre belle-mère, l'autrice nous transporte dans une époque pas si lointaine où la honte et l'église dictaient le destin de jeunes femmes vulnérables.

Un récit nécessaire pour panser les plaies, changer les mentalités et redonner une identité à celles que la société a tenté de faire taire.

Écoutez Ingrid Falaise, auteure du livre «Fille-mère» et chroniqueuse à l’émission Signé Lévesque au 98,5, en discussion avec Marie-Eve Tremblay. 

