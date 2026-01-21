 Aller au contenu
Politique municipale
Il appuie Christine Fréchette

«Pour moi, c'est la femme de la situation» -Ian Lafrenière

par 98.5

0:00
6:59

Le Québec maintenant

le 21 janvier 2026 16:22

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, ne sera pas de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ). Il a plutôt annoncé mercredi son appui à la ministre de l'Économie, Christine Fréchette.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, commenter sa décision au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Le ministre souligne qu'il y avait trois volets à sa réflexion qui a duré six jours: le volet familial (sa famille lui avait donné le feu vert), être prêt à relever le défi, et...

«Le troisième volet, ça a été le plus difficile. Beaucoup de personnes m'ont appelé, m'ont écrit, je l'apprécie énormément. Chaque fois, ça faisait bouger un petit peu l'aiguille. Je me disais: Est-ce que je suis le bon candidat pour la course à la chefferie?, c'est une chose, mais pour se présenter aux élections devant les Québécois à l'automne prochain?»

Ian Lafrenière

Au sujet de son appui à Christine Fréchette, il justifie ce choix notamment en raison de ses compétences économiques. 

«Mon choix va être Christine Fréchette. J'ai travaillé avec elle au cours des dernières semaines, des derniers mois. C'est une personne que j'ai eu le plaisir de connaître. Je ne la connaissais pas. C'est une femme de terrain, une femme qui était disponible dans toutes les régions du Québec. On travaillait ensemble pour plusieurs ententes économiques. Pour moi, c'est la femme de la situation, parce que, d'après moi, la question de l'urne, ça va être beaucoup l'économie et de protéger le Québec.»

Ian Lafrenière

