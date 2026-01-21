Il appuie Christine Fréchette

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, ne sera pas de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ). Il a plutôt annoncé mercredi son appui à la ministre de l'Économie, Christine Fréchette.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, commenter sa décision au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Le ministre souligne qu'il y avait trois volets à sa réflexion qui a duré six jours: le volet familial (sa famille lui avait donné le feu vert), être prêt à relever le défi, et...