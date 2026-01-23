 Aller au contenu
Sports
Le Boys Club, édition sportive

Le «syndrome du vestiaire»: briser le tabou du sport masculin

par 98.5

0:00
40:28

Entendu dans

Radio textos

le 23 janvier 2026 12:14

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Le «syndrome du vestiaire»: briser le tabou du sport masculin
Avec l'avènement des Jeux d'hiver, le moment est propice pour discuter de la santé mentale des athlètes de haut niveau. / Morenovel/ Adobe Stock

Dans ce «Boys Club» riche en émotions, Marie-Eve Tremblay reçoit Meeker Guerrier et le champion olympique Jean-Luc Brassard pour aborder le sport sous un angle sociologique et humain.

Les invités décortiquent le «syndrome du vestiaire», cette gêne profonde liée aux douches collectives qui peut briser des carrières avant même qu'elles ne commencent.

Le débat s'ouvre également sur la vulnérabilité des athlètes de haut niveau, rappelant que derrière l'éclat des médailles se cachent souvent des enjeux de dépression et d'estime de soi.

Un échange chaleureux et nécessaire pour déconstruire les stéréotypes de la masculinité dans le monde du sport.

Écoutez Le Boys Club avec Jean-Luc Brassard, médaillé d’or aux Jo d’hiver de Lillehammer en 1994 et chroniqueur sportif et Meeker Guerrier, chroniqueur sportif au 98,5, vendredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«Il faut se construire en tant qu'athlète, mais c'est important de se construire comme personne et non pas comme personnage.»

Jean-Luc Brassard

Vous aimerez aussi

Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Bonsoir les sportifs
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
0:00
13:03
Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire
Lagacé le matin
Marie-Philip Poulin joue encore les héroïnes pour la Victoire
0:00
5:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents
Rattrapage
Familles reconstituées
Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents
Immobilier: peut-on encore faire confiance aux courtiers?
Rattrapage
Malgré les dérives entourant la pandémie
Immobilier: peut-on encore faire confiance aux courtiers?
Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur
Rattrapage
De journaliste à humoriste
Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur
Assurer l'avenir de son enfant lourdement handicapé: le cri du cœur d'un père
Rattrapage
Défis et rôle des proches au quotidien
Assurer l'avenir de son enfant lourdement handicapé: le cri du cœur d'un père
Les consommateurs vont-ils se ruer sur les véhicules électriques chinois?
Rattrapage
Entente Canada-Chine
Les consommateurs vont-ils se ruer sur les véhicules électriques chinois?
Le cri du cœur de Mira contre les faux chiens d'assistance
Rattrapage
Un phénomène en hausse
Le cri du cœur de Mira contre les faux chiens d'assistance
Doit-on les taxer davantage? «Des ultra-riches, il n’y en a pas tant que ça»
Rattrapage
367 ultrariches veulent payer plus d'impôts
Doit-on les taxer davantage? «Des ultra-riches, il n’y en a pas tant que ça»
Attention au sabotage: des écrous de roues dévissés dans des stationnements
Rattrapage
Sécurité routière
Attention au sabotage: des écrous de roues dévissés dans des stationnements
«C’est le même mode d'emploi, c’est la même machine de guerre qu'Hitler»
Rattrapage
Discours de Trump à Davos
«C’est le même mode d'emploi, c’est la même machine de guerre qu'Hitler»
Question à Steven Guilbeault: l'urgence climatique est-elle devenue secondaire?
Rattrapage
Environnement
Question à Steven Guilbeault: l'urgence climatique est-elle devenue secondaire?
Quel mot pour définir la première année du retour de Trump au pouvoir?
Rattrapage
En poste depuis le 20 janvier 2025
Quel mot pour définir la première année du retour de Trump au pouvoir?
Accepteriez-vous un service réduit en magasin pour payer moins cher ?
Rattrapage
Radio textos
Accepteriez-vous un service réduit en magasin pour payer moins cher ?
L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?
Rattrapage
Face aux menaces de Trump
L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?
L’extraterrestre de Montréal: l’histoire de la photo qui a dupé le monde
Rattrapage
La «mafia» de l’ufologie
L’extraterrestre de Montréal: l’histoire de la photo qui a dupé le monde