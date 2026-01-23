Le Boys Club, édition sportive

Dans ce «Boys Club» riche en émotions, Marie-Eve Tremblay reçoit Meeker Guerrier et le champion olympique Jean-Luc Brassard pour aborder le sport sous un angle sociologique et humain.

Les invités décortiquent le «syndrome du vestiaire», cette gêne profonde liée aux douches collectives qui peut briser des carrières avant même qu'elles ne commencent.

Le débat s'ouvre également sur la vulnérabilité des athlètes de haut niveau, rappelant que derrière l'éclat des médailles se cachent souvent des enjeux de dépression et d'estime de soi.

Un échange chaleureux et nécessaire pour déconstruire les stéréotypes de la masculinité dans le monde du sport.

Écoutez Le Boys Club avec Jean-Luc Brassard, médaillé d’or aux Jo d’hiver de Lillehammer en 1994 et chroniqueur sportif et Meeker Guerrier, chroniqueur sportif au 98,5, vendredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.