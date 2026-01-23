 Aller au contenu
Familles reconstituées

Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents

le 23 janvier 2026 11:05

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents
L’amour suffit-il pour réussir sa cohabitation en famille reconstituée?

Entre idéal romantique et choc de la réalité, Marie-Eve Tremblay et Sylvie Lavallée explorent ce «sport dangereux» qu’est le partage du territoire.

À travers des témoignages touchants, comme celui de Mathieu qui se sentait «en visite» chez son propre père, on lève le voile sur les conflits de styles parentaux et la gestion de l'intimité.

Un échange chaleureux et éclairant qui prouve que, parfois, pour sauver son couple, il faut savoir garder chacun ses clés... ou miser sur une communication à toute épreuve!

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, expliquer le tout vendredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«C'est le conflit majeur qui engendre des séparations: le conflit entre les styles parentaux.»

Sylvie Lavallée

