Politique municipale
Plan «10 actions en 100 jours»

Montréal mise sur l’agilité pour contrer la crise du logement

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 23 janvier 2026 12:33

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Montréal mise sur l’agilité pour contrer la crise du logement
La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, présente le plan «10 actions en 100 jours» pour répondre à la crise du logement. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a présenté un plan d'action de 100 jours visant à accélérer la construction de logements.

La nouvelle approche remplace le règlement contraignant pour une métropole mixte par des mesures plus flexibles et des incitatifs financiers pour les promoteurs et les OBNL.

La Ville s'engage à rendre publique, dès le 1er mars, une liste de terrains municipaux prêts à être bâtis, tout en injectant des fonds pour leur décontamination et leur préparation.

La mairesse espère voir des projets concrets avancer dès cet été et prévoit une transformation de l'offre de logements d'ici deux à trois ans.

Parallèlement, face au froid intense prévu, la Ville intensifie ses mesures d'urgence pour les itinérants, notamment par l'ajout de haltes-chaleur.

Écoutez Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, expliquer le tout, vendredi, à La commission

«À rien vouloir essayer, on n'a pas de résultats. Alors aujourd'hui, il faut essayer autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus agressif et ambitieux.»

Soraya Martinez Ferrada

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

