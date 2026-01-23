Plan «10 actions en 100 jours»

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a présenté un plan d'action de 100 jours visant à accélérer la construction de logements.

La nouvelle approche remplace le règlement contraignant pour une métropole mixte par des mesures plus flexibles et des incitatifs financiers pour les promoteurs et les OBNL.

La Ville s'engage à rendre publique, dès le 1er mars, une liste de terrains municipaux prêts à être bâtis, tout en injectant des fonds pour leur décontamination et leur préparation.

La mairesse espère voir des projets concrets avancer dès cet été et prévoit une transformation de l'offre de logements d'ici deux à trois ans.

Parallèlement, face au froid intense prévu, la Ville intensifie ses mesures d'urgence pour les itinérants, notamment par l'ajout de haltes-chaleur.

