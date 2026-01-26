 Aller au contenu
Débat sur les bagarres au hockey

LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»

le 26 janvier 2026 11:44

Marie-Eve Tremblay
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Bagarre lors d'un match de la Ligue nationale de hockey. / The Associated Press / Jeff Roberson

La moitié des directeurs généraux des équipes de la LHJMQ demandent à ce que le règlement concernant les bagarres pendant les matchs de hockey soit assoupli.

Plusieurs spécialistes estiment que les combats sur la glace dans les ligues mineures permettent aux espoirs de mieux se préparer aux conditions de la Ligue nationale de hockey.

Les règlements au Québec sont plus stricts qu'ailleurs au Canada, puisqu’un joueur qui se bat dans la LHJMQ se fera automatiquement expulser du match en cours.

Écoutez le député libéral de Marquette et ex-joueur de hockey Enrico Ciccone revenir sur le dossier, lundi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

«Faut-il vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère? Il y a des joueurs des collèges américains qui démontrent énormément de caractère. Il y a des joueurs européens aussi qui démontrent du caractère [...] Moi, quand je vois cet argument-là, ça me dérange un petit peu parce qu'on passe complètement à côté de la problématique au Québec et du développement au Québec.»

Enrico Ciccone

