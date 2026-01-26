Débat sur les bagarres au hockey

La moitié des directeurs généraux des équipes de la LHJMQ demandent à ce que le règlement concernant les bagarres pendant les matchs de hockey soit assoupli.

Plusieurs spécialistes estiment que les combats sur la glace dans les ligues mineures permettent aux espoirs de mieux se préparer aux conditions de la Ligue nationale de hockey.

Les règlements au Québec sont plus stricts qu'ailleurs au Canada, puisqu’un joueur qui se bat dans la LHJMQ se fera automatiquement expulser du match en cours.

