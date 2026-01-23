 Aller au contenu
Immobilier
Malgré les dérives entourant la pandémie

Immobilier: peut-on encore faire confiance aux courtiers?

le 23 janvier 2026 10:32

Mélanie Bergeron
Marie-Eve Tremblay
Mélanie Bergeron / Cogeco Média

Les histoires de conflits d’intérêts, de fausses promesses d’achat et d’abus de personnes vulnérables impliquant des courtiers immobiliers se multiplient dans l’actualité.

Ces dérives, souvent liées à l’effervescence du marché durant la pandémie, ont entaché la réputation de l’ensemble de la profession et ont suscité une méfiance grandissante chez les acheteurs et les vendeurs.

Écoutez la courtière Mélanie Bergeron aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Invitée à réagir sur le sujet, Mélanie Bergeron ne cache pas sa frustration, tout en rappelant que la vaste majorité de ses 17 000 collègues travaillent avec rigueur.

Elle souligne toutefois l'importance pour les clients de bien s'entourer, notamment en impliquant des membres de la famille lors des transactions pour assurer une vigilance accrue.

Elle conseille également de solliciter plusieurs avis de valeur et de ne jamais signer de documents sous pression.

