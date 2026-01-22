Entente Canada-Chine

Le Québec s'apprête-t-il à vivre une révolution électrique?

L'animatrice Marie-Eve Tremblay reçoit les experts Benoit Charette et Alain McKenna pour décortiquer l’arrivée imminente de 50 000 véhicules chinois à prix cassés.

Entre l'enthousiasme des consommateurs pour des modèles à moins de 35 000 $ et les enjeux de production locale, nos spécialistes explorent une idée audacieuse: et si le Canada profitait de cette vague pour lancer sa propre marque nationale?

Écoutez Benoît Charette, animateur du balado Ça tient la route et son co-animateur, le journaliste Alain McKenna, jeudi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.