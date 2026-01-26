Tout sur le modèle Neptune

 Aller au contenu
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»

le 26 janvier 2026 12:08

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
La science peut-elle enfin expliquer ce qui se passe au seuil de la mort?

Christian Page décortique le modèle «Neptune», une étude médicale audacieuse qui lie les visions de fin de vie à l'aire de Broca dans notre cerveau. 

Entre flash-back autobiographiques et mécanismes biologiques, le mystère des expériences de mort imminente (EMI) s'épaissit pourtant face aux critiques de chercheurs de Virginie. 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Puis, changement de cap vers l'espace: inspirés par le film Premier Contact, des scientifiques utilisent les mathématiques et... des abeilles pour imaginer notre futur dialogue avec les extraterrestres. 

«L’intelligence d’une civilisation extraterrestre serait probablement aussi différente de nous que nous des abeilles.»

Christian Page

