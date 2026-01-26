Tout sur le modèle Neptune

La science peut-elle enfin expliquer ce qui se passe au seuil de la mort?

Christian Page décortique le modèle «Neptune», une étude médicale audacieuse qui lie les visions de fin de vie à l'aire de Broca dans notre cerveau.

Entre flash-back autobiographiques et mécanismes biologiques, le mystère des expériences de mort imminente (EMI) s'épaissit pourtant face aux critiques de chercheurs de Virginie.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.