Stéphane Gendron s'attaque aux paradoxes de notre société.

Des vestiaires sportifs, où la pudeur se heurte à une culture d'intimidation persistante, jusqu'aux tactiques controversées de la milice migratoire américaine (ICE), le chroniqueur ne mâche pas ses mots.

Il revient notamment sur les inquiétudes du ministre Ian Lafrenière concernant l'image des forces de l'ordre.

Si Gendron salue le professionnalisme des policiers québécois, il met en garde contre l'utilisation de technologies de surveillance massive qui menacent notre vie privée.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, donner son avis, en discussion avec Marie-Eve Tremblay, lundi à Radio textos.