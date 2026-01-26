Les Canadiens boudent les États-Unis

La guerre économique et les tensions qui perturbent les États-Unis ont un impact concret sur les prix des voyages dans le Sud cette année.

Puisque les voyages des Canadiens chez nos voisins du Sud ont diminué de près de 24%, nombreux sont ceux qui optent pour d’autres destinations ensoleillées, ce qui fait grimper les prix.

Pour des destinations d’habitude abordables comme la Jamaïque ou Punta Cana, il faudra débourser près de 10 000 dollars pour une famille de quatre personnes.

De plus, les problèmes d’approvisionnement, les coupures de courant et les risques sanitaires perturbent les séjours.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier commenter l’explosion des coûts des voyages dans le Sud, lundi, au micro de Patrick Lagacé.