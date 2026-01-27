 Aller au contenu
Société
Nouvelle série documentaire

«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes

par 98.5

0:00
7:21

Entendu dans

Radio textos

le 27 janvier 2026 12:00

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
La nouvelle série documentaire «Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes / Monkey Business / Adobe Stock

L'image de la cinquantaine chez les femmes subit une transformation radicale.

Dans la nouvelle série documentaire Mi-temps, disponible sur ICI TOU.TV EXTRA, Jessica Barker et Patricia Paquin explorent cette étape de vie avec humour et franchise.

L'objectif est clair: sortir des clichés poussiéreux, notamment sur la libido et la ménopause, pour montrer des femmes actives, crédibles et en pleine possession de leurs moyens.

Écoutez la comédienne Jessica Barker aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

On discute de l'importance de briser les stéréotypes, notant que les femmes de 50 ans sont aujourd'hui plus actives, assumées et décomplexées que les générations précédentes, abordant également la persistance des commentaires désobligeants, souvent issus d'autres femmes, concernant le style vestimentaire ou l'apparence physique passé ce cap symbolique.

«Ce qui m'a jetée à terre, c'est le fait que les femmes, on va toujours devoir se battre. Se battre pour avoir notre place dans le travail au début, se battre quand on veut être crédibles, et finalement, quand on a 50 ans, quand on est au "top of the game", on doit encore se battre.»

Jessica Barker

Vous aimerez aussi

Le REM «trois saisons», enquête à Tremblant et les dilemmes de François Legault
La commission
Le REM «trois saisons», enquête à Tremblant et les dilemmes de François Legault
0:00
9:18
Les chutes du Niagara à l'Institut Douglas
Lagacé le matin
Les chutes du Niagara à l'Institut Douglas
0:00
7:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
Rattrapage
Le coût exorbitant de l'inaction politique
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Rattrapage
En Une du magazine Clin d’œil
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Rattrapage
Adoptions forcées
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
Rattrapage
Stratégie populiste ou forme de condescendance?
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
Rattrapage
Tout sur le modèle Neptune
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Rattrapage
Débat sur les bagarres au hockey
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée
Rattrapage
Gendron s'attaque aux paradoxes
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée
Le «syndrome du vestiaire»: briser le tabou du sport masculin
Rattrapage
Le Boys Club, édition sportive
Le «syndrome du vestiaire»: briser le tabou du sport masculin
Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents
Rattrapage
Familles reconstituées
Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents
Immobilier: peut-on encore faire confiance aux courtiers?
Rattrapage
Malgré les dérives entourant la pandémie
Immobilier: peut-on encore faire confiance aux courtiers?
Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur
Rattrapage
De journaliste à humoriste
Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur
Assurer l'avenir de son enfant lourdement handicapé: le cri du cœur d'un père
Rattrapage
Défis et rôle des proches au quotidien
Assurer l'avenir de son enfant lourdement handicapé: le cri du cœur d'un père
Les consommateurs vont-ils se ruer sur les véhicules électriques chinois?
Rattrapage
Entente Canada-Chine
Les consommateurs vont-ils se ruer sur les véhicules électriques chinois?
Le cri du cœur de Mira contre les faux chiens d'assistance
Rattrapage
Un phénomène en hausse
Le cri du cœur de Mira contre les faux chiens d'assistance