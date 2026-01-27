L'image de la cinquantaine chez les femmes subit une transformation radicale.

Dans la nouvelle série documentaire Mi-temps, disponible sur ICI TOU.TV EXTRA, Jessica Barker et Patricia Paquin explorent cette étape de vie avec humour et franchise.

L'objectif est clair: sortir des clichés poussiéreux, notamment sur la libido et la ménopause, pour montrer des femmes actives, crédibles et en pleine possession de leurs moyens.

Écoutez la comédienne Jessica Barker aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

On discute de l'importance de briser les stéréotypes, notant que les femmes de 50 ans sont aujourd'hui plus actives, assumées et décomplexées que les générations précédentes, abordant également la persistance des commentaires désobligeants, souvent issus d'autres femmes, concernant le style vestimentaire ou l'apparence physique passé ce cap symbolique.