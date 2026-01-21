Un phénomène en hausse

Faire passer son chien pour un animal d'assistance: voici la stratégie inusitée de certains voyageurs pour éviter les frais d'enregistrement en avion.

D'autres utilisent cette tactique pour amener leur animal à l'épicerie ou au restaurant.

Ce phénomène gagne en popularité, au grand dam de la Fondation Mira.

L'organisme affirme que ces abus nuisent à l'accessibilité des bénéficiaires légitimes et minent la confiance du public envers ceux qui ont réellement besoin d'un chien guide ou d'assistance.

Écoutez Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira, réagir au phénomène des faux chiens d'assistance, à Radio textos.