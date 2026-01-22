De journaliste à humoriste

Dans cette entrevue intimiste avec Marie-Eve Tremblay, Laurent Paquin dévoile les facettes méconnues de sa personnalité et de son parcours.

L'humoriste explique comment il a bâti son personnage de «fâché comique», utilisant la mauvaise foi et la colère comme moteurs de rire pour aborder des sujets comme la quête du bonheur ou la bêtise humaine.

Il revient sur son passé de journaliste et le saut dans le vide qu'a représenté sa carrière en humour marquée par des débuts modestes, partageant au passage des confidences touchantes sur sa relation complexe avec sa mère et un secret de famille qui a bouleversé son adolescence.

Écoutez l'humoriste et comédien Laurent Paquin, jeudi, en grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay à Radio textos.