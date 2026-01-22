 Aller au contenu
De journaliste à humoriste

Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur

le 22 janvier 2026 12:14

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Laurent Paquin: le «fâché comique» se livre sur sa quête du bonheur
Laurent Paquin est l'invité de Marie-Eve Tremblay pour la grande entrevue du jeudi. / Cogeco Média

Dans cette entrevue intimiste avec Marie-Eve Tremblay, Laurent Paquin dévoile les facettes méconnues de sa personnalité et de son parcours.

L'humoriste explique comment il a bâti son personnage de «fâché comique», utilisant la mauvaise foi et la colère comme moteurs de rire pour aborder des sujets comme la quête du bonheur ou la bêtise humaine.

Il revient sur son passé de journaliste et le saut dans le vide qu'a représenté sa carrière en humour marquée par des débuts modestes, partageant au passage des confidences touchantes sur sa relation complexe avec sa mère et un secret de famille qui a bouleversé son adolescence.

Écoutez l'humoriste et comédien Laurent Paquin, jeudi, en grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay à Radio textos.

«Mon personnage de scène est souvent de très mauvaise foi... Je suis là d'abord et avant tout pour faire rire les gens.»

Laurent Paquin

