 Aller au contenu
Société
La science des nids-de-poule

Au-delà du «plâtre»: l'innovation pour la durabilité des routes au Québec

par 98.5

0:00
9:37

Entendu dans

La commission

le 23 janvier 2026 14:15

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Au-delà du «plâtre»: l'innovation pour la durabilité des routes au Québec
Les chercheurs à l'ÉTS tentent de recréer les routes de Montréal en laboratoire pour briser le cycle des trous dans la chaussée. / Mattoff/ Adobe Stock

Des chercheurs de l'ÉTS tentent de recréer les conditions routières extrêmes de Montréal, dans un laboratoire spécialisé, afin de trouver des solutions durables au fléau des nids-de-poule.

Le professeur Alan Carter explique que les nids-de-poule représentent la «phase terminale» d'une chaussée dont on ne s'est pas occupé adéquatement au préalable.

Grâce à une enceinte climatique à grande échelle, le laboratoire simule les variations de température saisonnières pour tester de nouveaux matériaux sans les risques liés aux chantiers réels.

L'enjeu majeur reste d'empêcher l'infiltration d'eau, responsable des cycles de gel-dégel qui finissent par faire éclater la structure de la route.

Écoutez Alan Carter, professeur au département de génie de la construction de l’ÉTS et codirecteur du Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux, expliquer le tout, vendredi, à La commission

«Le nid-de-poule, c'est la dernière étape. C’est parce qu’on ne s’est pas occupés, on n’a pas fait nos travaux avant, qu'on s’est rendus là.»

Alan Carter

Vous aimerez aussi

Ryan Wedding: le «Pablo Escobar olympien» arrêté au Mexique
Le Québec maintenant
Ryan Wedding: le «Pablo Escobar olympien» arrêté au Mexique
0:00
8:56
Météo Montréal: un froid intense suivi d'un trajet difficile lundi matin
Le Québec maintenant
Météo Montréal: un froid intense suivi d'un trajet difficile lundi matin
0:00
4:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent
Rattrapage
Le dollar canadien à parité avec l'US
Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Rattrapage
Fin du télétravail à Ottawa
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
Rattrapage
Il choisit «sa famille et son parti»
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train
Rattrapage
Pour des raisons de «comfort»
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train
Les États-Unis en faveur du référendum en Alberta?
Rattrapage
Rafalle de nouvelles
Les États-Unis en faveur du référendum en Alberta?
Alerte aux textos frauduleux: pourquoi le Canada est un terreau fertile
Rattrapage
L'engrenage dangereux de la fraude à l'emploi
Alerte aux textos frauduleux: pourquoi le Canada est un terreau fertile
Planification financière: acheter est plus qu'un simple versement mensuel
Rattrapage
Immobilier: louer ou acheter?
Planification financière: acheter est plus qu'un simple versement mensuel
Le voyage inattendu de nos dons: 26 % seulement des vêtements restent ici
Rattrapage
De Montréal à la Tunisie
Le voyage inattendu de nos dons: 26 % seulement des vêtements restent ici
Des pistes olympiques aux cartels: l'arrestation de Ryan Wedding
Rattrapage
Fugitif livré à l'ambassade américaine au Mexique
Des pistes olympiques aux cartels: l'arrestation de Ryan Wedding
Montréal mise sur l’agilité pour contrer la crise du logement
Rattrapage
Plan «10 actions en 100 jours»
Montréal mise sur l’agilité pour contrer la crise du logement
Interdiction des enfants en classe affaires: une tendance qui fait réagir
Rattrapage
La commission
Interdiction des enfants en classe affaires: une tendance qui fait réagir
Le Massif, Hydro-Québec et le Groenland
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le Massif, Hydro-Québec et le Groenland
La recette miracle pour vous faire gagner un an d’espérance de vie
Rattrapage
Pour une vie saine prolongée
La recette miracle pour vous faire gagner un an d’espérance de vie
CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées
Rattrapage
Succession de François Legault
CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées