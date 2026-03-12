Quand prendre soin de soi devient un défi

La culpabilité vous ronge dès que vous prenez un moment pour vous?

Au micro de Marie-Eve Tremblay, la psychologue Isabelle Soucy déconstruit le tabou de l’égoïsme pour en révéler une forme «saine» et nécessaire.

De la pression parentale au surinvestissement professionnel, elle explore ces mécanismes qui nous empêchent de décrocher.

À travers des exemples concrets — comme la peur de dépenser pour soi ou le malaise de laisser son enfant à la garderie lors d'un congé — elle nous invite à une mise à jour de nos valeurs.

Écoutez Isabelle Soucy, psychologue, formatrice et conférencière engagée dans la transformation vers le mieux-être, jeudi, à Radio textos.