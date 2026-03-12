Conflit avec la CPTAQ

Le conflit opposant le chanteur et viticulteur Mario Pelchat à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) connaît un nouveau chapitre.

Bien que Québec ait annoncé des assouplissements permettant désormais la tenue d'événements jusqu'à 100 personnes sans autorisation préalable, l'artiste reste sur sa faim.

Au micro de Patrick Lagacé, il déplore des contraintes de capacité et de fréquence (limitation à 20 événements par saison) qu'il juge «inutiles» et peu rentables.

Malgré ces réserves, il salue une «direction positive» pour la vente de produits locaux et d'artisanat sur les fermes du Québec.

