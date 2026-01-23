Rafalle de nouvelles

Le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessen, un proche du président Trump, voit d'un bon oeil la possibilité d'un référendum sur la souveraineté de l'Alberta.

Le politicien souligne que l'Alberta serait «un atout» pour les États-Unis, si la province devenait le 51e état tant recherché par l'administration Trump.

