Rafalle de nouvelles

Le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessen, un proche du président Trump, voit d'un bon oeil la possibilité d'un référendum sur la souveraineté de l'Alberta.
Le politicien souligne que l'Alberta serait «un atout» pour les États-Unis, si la province devenait le 51e état tant recherché par l'administration Trump.
Autres sujets abordés:
- Reprise des négotiations pour les médecins spécialistes;
- Christine Fréchette officialisera sa candidature dimanche;
- Nouvelle loi en France pour interdire les enfants dans certains lieux publics.