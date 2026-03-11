 Aller au contenu
Politique internationale
Pénurie mondiale de pétrole

Crise pétrolière: l'AIE libère 400 millions de barils des réserves

le 11 mars 2026 13:01

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Crise pétrolière: l'AIE libère 400 millions de barils des réserves
L'AIE a décidé de libérer 400 millions de barils de la réserve stratégique mondiale, soit l’équivalent de quatre jours de consommation mondiale, pour atténuer la crise provoquée par le blocage du détroit d’Ormuz et la guerre au Moyen-Orient / chitsanupong / Adobe Stock

Alors que la neige et la pluie tombent sur le Québec, une tempête bien plus sévère secoue le marché mondial de l’énergie.

Devant la paralysie du détroit d’Ormuz et à un manque à gagner colossal de 20 millions de barils par jour, l’Agence internationale de l'énergie (l'AIE) déploie les grands moyens: la libération historique de 400 millions de barils de pétrole.

Est-ce suffisant pour éviter l'explosion des prix à la pompe chez nous?

Entre le rationnement en Asie et les limites d'exportation du Canada, l'expert Yvan Cliche analyse une crise de sécurité énergétique sans précédent depuis 50 ans.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer le tout, mercredi à La commission

«On est véritablement devant une crise, je dirais sévère, majeure en termes de sécurité énergétique pour les prochaines semaines.»

Yvan Cliche

