Pénurie mondiale de pétrole

Alors que la neige et la pluie tombent sur le Québec, une tempête bien plus sévère secoue le marché mondial de l’énergie.

Devant la paralysie du détroit d’Ormuz et à un manque à gagner colossal de 20 millions de barils par jour, l’Agence internationale de l'énergie (l'AIE) déploie les grands moyens: la libération historique de 400 millions de barils de pétrole.

Est-ce suffisant pour éviter l'explosion des prix à la pompe chez nous?

Entre le rationnement en Asie et les limites d'exportation du Canada, l'expert Yvan Cliche analyse une crise de sécurité énergétique sans précédent depuis 50 ans.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer le tout, mercredi à La commission.