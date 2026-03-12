Des renseignements périmés mènent à l'horreur

Une enquête du New York Times confirme qu'un missile américain Tomahawk a frappé une école primaire en Iran, tuant plus d'une centaine de fillettes.

Le major-général (retraité) Richard Blanchette explique que cette tragédie découle de renseignements périmés: le bâtiment, autrefois une clinique médicale, était devenu une école il y a dix ans sans que les données militaires ne soient mises à jour.

Au-delà de l'erreur humaine, l'expert pointe du doigt la confusion au sommet de l'État: le refus de Donald Trump d'admettre ses torts et l'absence de directives politiques claires plongent le commandement opérationnel américain dans une impasse stratégique.

Écoutez Richard Blanchette, major général à la retraite, partager son avis à ce sujet, jeudi au micro de Patrick Lagacé.